’Als je je baby vergeet aan te melden bij de zorgverzekering, draai je zelf op voor zorgkosten’

Amsterdam - Als je als kersverse ouder een beetje lang in je roze wolk blijft hangen, of erger, als je pasgeboren baby in het ziekenhuis worstelt om de eerste maanden door te komen, dan staat je hoofd doorgaans niet naar praktische zaken als een zorgverzekering. Toch is het belangrijk om je baby binnen vier maanden aan te melden bij je zorgverzekering. Doe je dit niet, dan zijn de eventuele zorgkosten voor eigen rekening. En dat kan flink in de papieren lopen.

