Profiel Keert rechterhand Donald Trump zich tegen hem nu celstraf dreigt?

Door Dorinde Meuzelaar

Amsterdam - Een appartement in Manhattan, dure Mercedessen en aanzienlijke hoeveelheden cash geld: betaalde de financieel topman van de Trump Organization hier nou wel of geen belasting over? Die vraag is de inzet van een rechtszaak tegen Allen Weisselberg, cfo en vertrouweling van de Trumps. Deze week ging de zaak van start.