Kitsch Kitchen zoekt juiste vorm

Hoewel de beslissing om de vaste winkel te sluiten goed voelt, kriebelt het weer bij oprichtster Ingelies Straatemeier sinds de opening van de pop-upwinkel op de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - Kitsch Kitchen is weer even terug in het straatbeeld van Amsterdam. Het kleurige woonaccessoire-label dat eind 2017 haar winkeldeuren sloot en verder ging als groothandel, heeft voor drie maanden een pop-up locatie betrokken. Tot groot genoegen van oprichtster Ingelies Straatemeier. „Ik merk weer hoe fijn ik het vind om direct contact te hebben met onze klanten.”