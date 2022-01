Premium Het beste van De Telegraaf

’Apple blijft nog even zonder bril’

Amsterdam - Apple lijkt flinke vertraging op te lopen met de introductie van een product dat wordt gezien als ’het volgende grote ding’ voor het bedrijf. Volgens Amerikaanse media is de presentatie van een bril voor virtual en augmented reality-toepassingen doorgeschoven naar eind dit jaar of 2023. De onthulling zou tot voor kort gepland hebben gestaan voor de jaarlijkse ontwikkelconferentie van Apple in juni, om jaar later op de markt te komen.