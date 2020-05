Nikkei staakt vierdaagse winstreeks

De Nikkei in Tokio ging 0,2 procent lager het weekeinde in op 21.877,89 punten. De Japanse hoofdindex won desondanks deze week ruim 7 procent en keerde terug naar het hoogste niveau sinds 27 februari. De opheffing van de noodtoestand in het land en de stevige steunmaatregelen van de Japanse centrale bank om de economische pijn van de coronacrisis te verzachten zorgden deze week voor optimisme bij beleggers.

Op macro-economische vlak bleek dat industriële productie en de winkelverkopen in Japan in april met respectievelijk 9,1 en 13,7 procent zijn gedaald. Beide cijfers waren slechter dan economen hadden verwacht. Bij de bedrijven kelderde Nissan Motor bijna 11 procent. De Japanse automaker leed in het afgelopen boekjaar een miljardenverlies en gaat zijn fabriek bij Barcelona sluiten als onderdeel van een groot reorganisatieplan, om kosten te besparen.

De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent in de min en de beursgraadmeter in Shanghai won 0,1 procent. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,9 procent.