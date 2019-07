Jumbo en bonden weer in gesprek

Jumbo en de vakbonden FNV en CNV hebben daar overeenstemming over bereikt.

,,Hiermee hebben alle werknemers in de distributiecentra dezelfde arbeidsvoorwaarden”, zegt FNV-bestuurder Ali Aklalouch.

De supermarktketen ligt al meer dan twee jaar overhoop met de vakbonden. Jumbo besloot destijds geen zaken meer te doen met de bonden en heeft een arbeidsvoorwaardenregeling afgesloten met de ondernemingsraad. Sindsdien vlogen de verwijten over en weer.

Volgens Aklalouch zijn de partijen weer in gesprek met elkaar. ,,Dit is een begin, we gaan verder in overleg treden. Er zijn meerdere onderwerpen waar we het over willen hebben, zoals de mechanisatie en de reparatie van het derde WW-jaar. Maar we willen ook het afgelopen cao-traject evalueren.”