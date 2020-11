Beroep op mensenrechtenverdrag helpt zwartspaarder niet

Luxemburgse bank in het plaatsje Vianden. Ⓒ picture alliance / Hauke-Christian Dittrich

Amsterdam - Een vrouw die vanwege het daar toen nog geldende absolute bankgeheim in 1994 een spaarrekening opende in Luxemburg, kreeg toen de Belastingdienst er in 2016 lucht van kreeg naheffingen over 2006 tot en met 2015. Met het Europees Mensenrechtenverdrag in de hand betoogt ze dat de boetes te hoog zijn, maar bij de rechter vangt ze bot.