Reggeborgh breidt belang VolkerWessels uit

Reggeborgh wil VolkerWessels van de beurs halen en heeft een overnamebod gedaan van 22,20 euro per aandeel, inclusief interim-dividend. Om dat bod succesvol te laten zijn, moet de geldschieter 95 procent van de aandelen in het bouwbedrijf in handen krijgen.

