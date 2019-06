Beleggers richten zich op handel en macro

Daar komt bij dat er wordt gerekend op een rustig weekbegin.Tweede Pinksterdag is een vrije dag voor de beurzen in Frankfurt, Luxemburg, Kopenhagen, Oslo, Wenen en Zürich. Beurshuis Euronext is open, waardoor er op bijvoorbeeld op Beursplein 5 en in Parijs gewoon gehandeld wordt. Verder wordt in New York gewoon gehandeld.

Beleggers kauwen nog na op het teleurstellende Amerikaanse banenrapport van afgelopen week. Dat gaf extra brandstof aan de verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve het belangrijkste rentetarief bij de eerstvolgende vergadering zal verlagen.

Betere handelsvoorwaarden

Aan het handelsfront weten de Verenigde Staten en China nog steeds de aandacht op zich gericht. De impasse in het conflict duurt voort en de invoerheffingen die beide landen elkaar opleggen, beginnen inmiddels hun tol te eisen en raken de prestaties van beursgenoteerde internationale bedrijven. Ook drukken ze stevig op de wereldwijde economische groei en handel, zo klinkt het steeds luider. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping elkaar spreken bij de G20-bijeenkomst in het Japanse Osaka, op 28 en 29 juni.

De afgelopen tijd speelden bij beleggers ook zorgen over de verhouding tussen de Verenigde Staten en buurland Mexico. Trump wilde handelstarieven invoeren om Mexico onder druk te zetten om illegale immigratie aan te pakken en om betere handelsvoorwaarden af te dwingen. Maar een deal tussen de twee landen is inmiddels gesloten en de handelstarieven zijn van de baan, gaf Trump aan op Twitter.

Overnamenieuws verzekeraars

Het Damrak verwerkt dinsdag de vervoerscijfers van luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Vrijdag beleeft snellaadbedrijf Fastned zijn beursdebuut. Woensdag is er een zogeheten Capital Markets Day van technologiebedrijf TKH. Op macro-economisch vlak gaat de aandacht uit naar economische groeicijfers uit het Verenigd Koninkrijk en Chinese, Duitse, Franse en Nederlandse inflatiecijfers. Ook gegevens over de Chinese industriële productie worden openbaar. Verder staat de Europese industriële productie op de rol, evenals cijfers over de winkelverkopen, industriële productie en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.

De hoofdindex in Amsterdam sloot vrijdag met winst. Verzekeraars waren in trek na overnamenieuws in de sector. De AEX-index won 1,1 procent tot op 550,24 punten. De MidKap dikte 1,1 procent aan tot 752,74 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,6 procent bij. Ook Wall Street eindigde in de plus. De Dow-Jonesindex dikte 1 procent aan tot 25.983,94 punten. De S&P 500 won 1,1 procent op 2873,34 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent tot 7742,10 punten.