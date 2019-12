Gilead sluit Japanse deal inzake filgotinib

Gilead is verantwoordelijk voor de productie en marktgoedkeuring van filgotinib. Eisai gaat het middel distribueren. Gilead is de samenwerkingspartner van de op de beurs in Amsterdam genoteerde biotechnoloog Galapagos. De twee sloten eerder een deal over de ontwikkeling en het vermarkten van filgotinib.

