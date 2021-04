Shell komt goed uit de startblokken in 2021

„Shell heeft een sterke start gemaakt in 2021”, zegt topman Ben van Beurden. Het bedrijf genereerde $8,3 miljard aan cash, en zegt goed gepositioneerd te zijn om te profiteren van wereldwijd economisch herstel van de coronacrisis.

Volgens Shell dragen hogere olieprijzen, hogere prijzen voor LNG (vloeibaar gas), een betere markt voor chemie en hogere marges bij raffinaderijen allemaal bij aan het sterke herstel. De winsterstorm in Texas daarentegen veroorzaakte voor $200 miljoen aan schade.

De olie- en gasreus heeft meer dan $4 miljard van de schuldenberg kunnen aflossen die het meetorst na de overname van BG Group, en zegt het punt te naderen waarbij er nog $65 miljard resteert ($71,3 miljard staat er nog op de teller).

Vanaf dat moment wil het bedrijf ook weer eigen aandelen gaan inkopen, om zo naast zijn ’progressieve dividendbeleid’ de uitkering aan aandeelhouders verder te verhogen.

Dividend

Shells dividend steeg zoals eerder aangekondigd met 4%. In totaal werd er $1,3 miljard aan aandeelhouders uitgekeerd.

Het onderliggende bedrijfsresultaat (CCS), gecorrigeerd voor eenmalige meevallers, steeg naar $3,2 miljard. Inclusief meevallers op derivaten en door desinvesteringen bedraagt de winst zelfs $5,7 miljard. Een kwartaal eerder was dat onderliggende resultaat nog een voor Shell magere $393 miljoen. In de eerste drie maanden van 2020, die nog amper door corona beïnvloed werden, wist Shell nog een onderliggend bedrijfsresultaat van $2,9 miljard aan te tikken.

Verkopen

Shell verkocht flink wat onderdelen in het eerste kwartaal. Zo ging een olieblok in de zwaar vervuilde Nigerdelta voor ruim $500 miljoen over aan een lokaal oliebedrijf, werd in Australië een belang in een LNG terminal voor $2,5 miljard verzilverd, Verkocht Shell onderdelen in Egypte voor een bedrag tussen de $600 en $900 miljoen en wisselde een schalie-veld in Canada voor ruim $500 miljoen van eigenaar. Shell werkt aan een stevig desinvesteringsprogramma om geld vrij te maken voor herstructureringen en schuldreductie.

