’Maatwerk nodig bij schuldhulp zzp’ers’

Bij een tegelijkertijd geopend meldpunt over de knelpunten zijn vijfhonderd meldingen binnengekomen. De klachten gaan onder andere over onjuiste of onduidelijke informatieverstrekking, een gebrek aan maatwerk en een gebrek aan coulance bij het terugvorderen van eerder uitgekeerde voorschotten. Veel ondernemers vinden dat de regels en voorwaarden in hun geval krom en onredelijk uitpakken.

Partnertoets

Een van de knelpunten betreft de partnertoets waardoor zzp’ers niet in aanmerking komen voor steun. Maar de vaste lasten zijn vaak wel gebaseerd op twee inkomens. Ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vangen ze vaak bot omdat ze niet het vereiste omzetverlies in de referentieperiode halen. Tot slot staan ze niet altijd onder de juiste SBI-code ingeschreven.

Ondanks de financiële problemen die het niet ontvangen van steun met zich meebrengt, hebben zzp’ers volgens de ombudsman lang niet altijd toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. In sommige gemeenten bestaat zelfs nog geen schuldhulp voor deze groep.

Schrijnende gevallen

Van Zutphen wijst erop dat de overheid tijdens de coronacrisis heel veel zzp’ers en kleine ondernemers goed heeft geholpen: „Maar er blijven schrijnende gevallen die buiten de boot vallen. Gemeenten hebben de ruimte nodig om voor hen lokaal maatwerk toe te passen. Zzp’ers en kleine ondernemers die niet in aanmerking komen voor coronasteun hebben het moeilijk. Buffers zijn op, pensioenpotjes zijn gebruikt, geld is geleend van familie en vrienden. Bij veel ondernemers staat het water aan de lippen. Voor de komende tijd voorzie ik problemen bij terugvordering door de overheid en verwacht ik dat hulp nodig is bij flinke schulden. Hier is echt maatwerk nodig.”