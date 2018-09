New Bond Street duurste winkelstraat Europa

Dat blijkt onderzoek van de internationale vastgoedspecialist Cushman & Wakefield.

In de straat in het Londense West End zijn de huren afgelopen jaar met meer dan 37 procent omhooggegaan. Winkeliers tikken er nu gemiddeld 16.200 euro per vierkante meter per jaar af.

De duurste winkelstraat in Nederland is de Kalverstraat in Amsterdam. Daar wordt voor een vierkante meter door vastgoedbazen gemiddeld 3000 euro gevraagd.

Ook op de Via Montenapoleone in Milaan zijn de prijzen flink gestegen. Daar gaat het nu om zo'n 13.500 euro, wat goed is voor een tweede plek. Op de Avenue des Champs-Élysées in Parijs bleef de gemiddelde huur onveranderd, met een jaarlijkse vierkantemeterprijs van 13.255 euro.

Mondiaal gezien zijn twee straten overigens nog duurder. Upper 5th Avenue in New York spant de kroon met een huurprijs van 28.262 euro. Nummer twee is Causeway Bay in Hongkong waar winkeliers per vierkante meter per jaar 25.673 euro betalen.