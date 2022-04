Nederland en Spanje willen meer tijd voor EU-landen met veel te hoge schuld

Binnenland

Werkgevers steunen oproep kabinet om energie te besparen

Werkgevers steunen de oproep van het kabinet om energie te besparen. Dat laten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland weten. Het kabinet roept in advertenties in kranten op om onder meer de thermostaat op kantoor op maximaal 19 graden te zetten. Door de oorlog in Oekraïne en de sancties te...