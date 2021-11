Premium Het beste van De Telegraaf

Toerist in onzekerheid: opnieuw uitstel voor advies verre reizen

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De toerist moet langer wachten op groen licht voor verre reizen, bijvoorbeeld naar Azië. Want de verwachte wijziging in het reisadviezensysteem gaat opnieuw op de lange baan, terwijl er deze week duidelijkheid zou komen. „Daar balen we enorm van, want er wordt geen termijn genoemd waarop er dan wél duidelijkheid komt”, aldus ANVR-topman Frank Oostdam.