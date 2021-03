Unox vermindert hoeveelheid vlees in rookworst

Dit heeft Unox aangekondigd aan de vooravond van de vierde editie van de Nationale Week Zonder Vlees die maandag begint. Het uiteindelijke doel is om Nederlanders op weg te helpen naar een eetpatroon met een 50-50 balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitten, zo staat in een persbericht. „Dat is namelijk beter voor mens, dier en planeet. Unox vindt dat de Hollandse pot altijd lekker moet blijven, nu en in de toekomst. Maaltijden moeten voedzaam zijn en tegelijkertijd het milieu minder belasten. Alle producten worden daarom getoetst aan de criteria ’beter, minder en geen vlees’ en ’meer groente’.”

De plannen van Unox zijn onderdeel van die strategische keuze van Unilever. Het was- en levensmiddelenconcern wil verder vooral zijn dochtermerk De Vegetarische Slager nog meer aan de man brengen, terwijl er ook meer veganistische varianten komen van mayonaisemerk Hellmann’s en de ijsjes van Magnum en Ben & Jerry’s. Ook kondigde het in november al aan de verkoop van plantaardige vleesvervangers en zuivelvarianten te willen verhogen.

Esther van Spronsen, Marketing Director Unox noemt het ’een grote stap’ om ervoor te zorgen dat Nederlanders in 2025 net zoveel plantaardige als dierlijke eiwitten te eten. „Maar met het groeiende besef van de consument dat hun keuzes een positief effect kunnen hebben op hun gezondheid en op het milieu, zeker niet ondenkbaar.”