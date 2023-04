Huizenprijzen zakken, maar huren stijgen vooral in grote steden stug door

„Huurders reageren en masse op vrijgekomen huurwoningen terwijl het totale huuraanbod afneemt”, constateert de marktleider op de verhuurmarkt in zijn kwartaalbericht. Pararius meldt van makelaars uit heel Nederland, maar vooral vanuit de Randstad, te vernemen dat particuliere beleggers afstand doen van hun woningen „uit voorzorg”.

In Eindhoven waren de huurprijzen per vierkante meter in het eerste kwartaal 2,3% hoger, terwijl de huurstijging in Utrecht beperkt bleef tot 1,4%. De huren stegen in drie kwart van de 70 woonplaatsen die Pararius in zijn woonbericht meeneemt. Op de koopwoningmarkt is juist een omgekeerde prijsontwikkeling. Vorig week meldde makelaarsclub NVM een prijsdaling van ruim 8% vergeleken met een jaar geleden.

De woningmarkt koelt verder af. De gemiddelde woningprijs schiet onder de 400.000 euro. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt met waarschuwingen over de ontwikkeling. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer zet vraagtekens bij dergelijke waarschuwingen. Tekst gaat verder onder de video.

Directeur Jasper de Groot van Pararius noemt vooral de aanstaande regulering van de middenhuur als reden dat verhuurders afstand doen van hun panden: „Het aantal beschikbare vrije sector huurwoningen neemt op deze manier drastisch af. Terwijl de vraag naar huurwoningen onverminderd hoog blijft”, aldus De Groot.

Door de beoogde maatregel moet de huur van ongeveer 300.000 vrije sector-huurwoningen omlaag, liet woonminister Hugo de Jonge eerder weten. Veel verhuurders willen dit niet afwachten, terwijl bovendien de belastingdruk dit jaar ook fors is gestegen en banken hogere rentes vragen bij verlenging van hypotheekcontracten. In de Tweede Kamer is bovendien een meerderheid voor afschaffing van de tijdelijke huurcontracten, wat volgens brancheorganisatie Vastgoed Belang ook zal bijdragen aan een daling van het aanbod.

Diemen

De grootste huurstijgingen waren er in Diemen (+19,5%), Gouda (+17,4%), Almelo (+15%), Amersfoort (+11,1%). Omlaag ging het onder andere in Zaandam (-3,6%), Delft (-3%), Hilversum (-2,1%), Lelystad (-1,9%) en Nijmegen (-1,2%).

Gemiddeld steeg de huurprijs van kale huurwoningen in de vrije sector in het eerste kwartaal met 2,5%. Nieuwe huurders betaalden gemiddeld €14,66 per vierkante meter per maand. De vierkantemeterprijs van gemeubileerde woningen steeg voor nieuwe huurders 1,3% naar €20,07. Gestoffeerde woningen daalden wel in prijs. Huurders betaalden hiervoor 4,2% minder.

Middengroepen

Pararius-directeur De Groot keert zich al langer tegen de middenhuurplannen, die bedoeld zijn om middengroepen te helpen. Volgens De Groot zal juist het omgekeerde gebeuren doordat verhuurders afstand doen van hun woningen. „Vervolgens komen deze woningen terug op de markt voor de hogere inkomens waardoor de middeninkomens wederom buiten spel blijven”, aldus de Groot. „Dit leidt ertoe dat de woningmarkt meer en meer uit balans raakt. Er zijn altijd mensen die niet kunnen óf willen kopen, en ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Deze groep woningzoekenden is toegewezen op het zeer geringe vrije sector aanbod.”