AkzoNobel maakt verf bijna 10% duurder

Video

'Bekendheid Lil Kleine staat als olifant in rechtszaal'

Lil' Kleine stond woensdag, met twee andere mannen, terecht op verdenking van een zware mishandeling in het Amsterdamse uitgaansleven. Verslaggever Mascha de Jong was, in tegenstelling tot de hoofdpersonen, aanwezig bij de zaak en legt uit wat er besloten is.