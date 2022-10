ASML maakt zich weinig zorgen over nieuwe exportregels voor China

In de markt bestaan veel zorgen dat ASML, dat zijn modernste machines al langer niet mag uitvoeren naar China, ook apparaten met oudere technologie niet meer aan het land mag leveren. Over het afgelopen kwartaal was China goed voor 15% van de omzet van het bedrijf. Daarnaast zien analisten dat de vaarg naar chips afneemt, nu economieën wereldwijd op zwaar weer afkoersen. ASML’s grootste klant, het Taiwanese TSMC, maakte eerder deze week bekend zijn investeringsplannen met 10% terug te draaien.

Afgelopen maanden heeft ASML daar echter nog geen last van gehad, zo werd woensdag duidelijk. Het bedrijf boekte een omzet van €5,8 miljard, wat hoger was dan de €5,1 miljard tot €5,4 miljard die het eerder had geraamd. Dat kwam onder andere doordat oplevering van apparaten sneller ging dan verwacht, zodat omzet eerder kon worden geboekt. Ook het opschrijven van nieuwe orders ging vlotter dan ooit, met €8,9 miljard aan nieuwe opdrachten. Voor het hele jaar denkt ASML uit te komen op €21,1 miljard omzet, wat ietsje hoger was dan drie maanden geleden nog werd gedacht.

Inflatie doorberekenen

Behalve de omzet kwam ook de marge van ASML met 51,8% hoger uit dan de verwachte 49 à 50%, onder meer omdat het meer upgrades aan bestaande systemen heeft gedaan bij zijn klanten en nieuwe opties die het heeft geïntroduceerd. Voor het hele jaar rekent ASML op 50%, die de komende jaren moet oplopen tot 54 to 56% in 2025, bevestigde het vandaag. Hogere kosten door stijgende lonen en prijzen, denkt ASML goed te kunnen doorberekenen in de prijzen voor zijn afnemers.

In een videoboodschap door cfo Roger Dassen zegt hij dat vanwege de afnemende vraag in de chipmarkt inderdaad ’een aantal klanten aangeeft dat ze liever hebben dat hun machines wat later komen, maar het leeuwendeel van onze klanten zet ons onder druk en steekt de vinger op om eerder geholpen te worden als er elders klanten zijn die hun levering liever even uitstellen’. Ook een eventueel wegvallen van de vraag uit China denkt Dassen te kunnen compenseren omdat er uit andere delen van de wereld meer vraag naar ASML’s machines is dan het nu kan leveren.

’Niet Amerikaans’

ASML zegt de nieuwe regels van de Amerikanen op dit moment nog te bestuderen, maar vooralsnog weinig directe impact ervan te verwachten. Het bedrijf wijst erop dat het een Europees bedrijf is en weinig gebruik maakt van Amerikaanse technologie in zijn producten. Indirecte effecten kunnen wel zijn dat Chinese klanten voor andere delen van hun productieproces wél Amerikaanse technologie nodig hebben, en ze ASML’s machines in de toekomst mogelijk ook niet meer kunnen gebruiken als ze daarvan worden verstoken.

Op 11 november maakt ASML nieuwe plannen voor de periode na 2025 bekend en details over een nieuw aandeleninkoopprogramma.