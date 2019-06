'Niet inschrijven op Fastned'

Volgens de marktkenner pleiten er meerdere punten vóór Fastned, maar staan daar ook risico's tegenover. Zo was Fastned weliswaar de eerste partij in Nederland met snellaadstations, heeft het een bestaand netwerk van honderd stations in meerdere landen en groeit de markt voor elektrisch rijden, maar zit de concurrentie ook niet stil, heeft Fastned een grote schuldenlast en wordt er nog flink verlies geleden.

Fastned wil komende vrijdag naar de beurs gaan. Indien bij de beursgang inclusief de volledige overtoewijzingsoptie 3 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven, dan neemt het aantal aandelen toe tot 17,7 miljoen stuks. Bij een geplande introductiekoers van 10 euro bedraagt de marktkapitalisatie dan 177 miljoen euro.