’Medisch specialisten slecht in sekse-verschil’

In haar ogen zijn huisartsen zich meer hiervan bewust. ,,En donkere vrouwen met een hoge bloeddruk hebben vier keer meer kans!”, voegde Verweij eraan toe tijdens de presentatie van ondernemer Marian Spier haar boek Impact. De hartspecialist gaf nog meer voorbeelden over man/vrouw-verschillen, voordat de schrijfster haar naar voren haalde. ,,Jij bent iemand tegen wie ik echt opzie”, zei Spier. ,,Dus jou wil ik mijn eerste boek geven.”

Aon-topvrouw Marguerite Soeteman-Reijnen (l.), Emilie Gordenker (m.) en presentator van de middag Simone Weimans.

Het was Verweij die aandacht vroeg voor de medische verschillen tussen beide seksen, tijdens de eerste presentatie die Spier organiseerde namens TEDxAmsterdamWomen, ofwel: de presentaties van vrouwen met prikkelende ideeën. De Impact-auteur is ook communiactie-adviseur en lid van de raden van toezicht van de VandenEnde Foundation en van het Van Gogh Museum in Amsterdam. ,,We staan hier in het voormalige museum-restaurant”, zei directeur Emilie Gordenker tijdens de presentatie. ,,We sloten het vanwege de pandemie. Maar voor dit soort bijeenkomsten is deze ruimte ook prima!”

Frank Klijberg (l.), bestuurslid VandenEnde Foundation, en Rob de Groot, zakelijk directeur Van Gogh Museum.

Kort gaf de schrijfster aan, dat haar boek gaat over leiderschap: ,,Leiders zijn in mijn ogen mensen die zich ook kwetsbaar durven opstellen.” Enkelen van hen werden voor Impact door haar geïnterviewd: ,,Joop van den Ende sprak bijvoorbeeld openlijk over de armoede in zijn jeugd. De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki vertelt over huiselijk geweld. Of een ondernemer, die niet wegduikt voor belastingproblemen.”

Spier voegt eraan toe: ,,Mensen moeten begrijpen dat je niet als leider wordt gebeuren. Het is iets dat je wel degelijk kan leren.”