’Online retailreus Amazon gaat fysieke winkels openen’

Amazon, dat vooral afgelopen jaar zeer goede zaken deed na het invoeren van lockdowns in veel landen, zou zich vooral willen toeleggen op de fysieke verkoop van zogeheten A-merken. De eerste vestigingen staan gepland voor de Amerikaanse staten Ohio en Californië.

Werk aan de winkel

Het Amerikaanse bedrijf, waar oprichter Jeff Bezos begin vorige maand aftrad als topman, profiteerde van de lockdowns in de strijd tegen corona, maar moest onlangs teleurstellende cijfers presenteren: met de heropening van winkels is de animo bij consumenten om online aankopen te doen flink getemperd. Voor de nieuwe topman Andy Jassy, afkomstig van de clouddivisie, is er daarom werk aan de winkel om de groei weer aan te jagen.

Op Wall Street is goed te merken dat Amazon met zijn activiteiten in de voorbije maanden minder goed heeft gepresteerd. Het aandeel van het Amerikaanse bedrijf is fors in waarde gedaald.