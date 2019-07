’BAM in schijnwerpers op lagere beurs’

BAM verwacht de eerste zes maanden van dit jaar af te sluiten met rode cijfers. De bouwer kampt met hogere kosten dan verwacht voor een groot infraproject en enkele utiliteitsbouwprojecten in Duitsland en een project van BAM International. Al met al vallen de kosten volgens BAM 90 miljoen euro hoger uit dan geraamd. Het is niet voor het eerst dat projecten van BAM qua kosten hoger uitvallen dan vooraf aangenomen.

Ook Sif staat in de belangstelling. De funderingsspecialist heeft de opdracht gekregen voor de productie van 84 monopiles voor het offshore windpark Vineyard, wat het eerste windpark is voor de kust van de Verenigde Staten. Financiële details werden niet gegeven. Volgens Sif-baas Fred van Beers is de stap op de Amerikaanse markt, waarmee het bedrijf een nieuwe markt aanboort, een belangrijke mijlpaal voor Sif.

Vrachtvervoer

Het aandeel AkzoNobel zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Citi schroefden hun aanbeveling voor het verfconcern terug naar verkopen.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM vervoerde in juni 9,7 miljoen reizigers, een toename van 3,4 procent op jaarbasis. De gemiddelde bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, bedroeg voor de hele groep 90,7 procent. Bij het vrachtvervoer van Air France-KLM ging de vraag met 3,6 procent omlaag, met een bezettingsgraad van 56,9 procent.

Deutsche Bank

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Deutsche Bank. De grootste bank van Duitsland schrapt tot 2022 zo’n 18.000 arbeidsplaatsen als onderdeel van een omvangrijke reorganisatie van de bank. De herstructurering zal in totaal naar verwachting 7,4 miljard euro kosten. Deutsche Bank verkeert al langere tijd in zwaar weer, waarbij met name de zakenbank moeizaam presteert. De bank zich zal terugtrekken uit de handel in aandelen. Ook andere riskante handelsactiviteiten, zoals de handel in renteproducten, worden aangepast.

De euro was 1,1228 dollar waard, tegen 1,1213 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 57,43 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 64,18 dollar per vat.