Rabobank verlaagt rente rood staan vanwege crisis

Dat doet de bank onder meer vanwege de coronacrisis, zo meldt consumentenprogramma Kassa, dat in zijn uitzending van zaterdag aandacht aan het onderwerp besteedt. Rabobank bevestigt de verlaging, die al op 1 april is ingegaan. Ook ABN AMRO verlaagt in sommige gevallen het tarief.

Rabo-klanten betaalden tot voor kort een rente van 12,9 procent per jaar als ze rood staan. Dat wordt nu 9,9 procent. Een woordvoerster van de bank laat weten dat dit een van de manieren is waarop klanten wat meer financiële ruimte kan worden geboden.

Bij ABN AMRO kost rood staan op de rekening waarop het salaris binnenkomt al 9,9 procent. Voor andere rekeningen kon rood staan worden aangevraagd maar kostte dat 12,9 procent per jaar. Die tarieven worden nu gelijkgetrokken.

SNS Bank verlaagt de tarieven van 11 procent naar 9 procent. Die verlaging gaat volgende week in, maar heeft niets met de crisis te maken. De bank trekt zijn rente voor rood staan gelijk met die van zusterbanken ASN Bank en Regiobank.