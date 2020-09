Coronavirus drukt stemming op beurs

De AEX stond om tien uur 0,4% lager op 549,7 punten. De AMX daalde 0,4% naar 798 punten.

De overige Europese beurzen zakten ook weg. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 0,5%, 0,7% en 0,4%.

De futures wezen op een licht lagere opening voor de Amerikaanse beurzen, na de plussen van 1,5% tot 1,9% op maandag.

In Azië was de stemming vanochtend al niet uitbundig. De Japanse Nikkei-index sloot 0,1% hoger.

Doordat het aantal coronabesmettingen nog altijd sterk stijgt en veel landen zoals Nederland zich tot strengere maatregelen gedwongen zien, lijken beleggers zich toch weer wat zorgen te maken over de economische gevolgen.

De fraaie plus op maandag was volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) deels te danken aan de herbalancering van beleggingsportefeuilles. Doordat aandelen het in september veel slechter hebben gedaan dan obligaties, was de weging onder de gewenste omvang gezakt en kochten institutionele partijen bij.

Beleggers waren voorts in afwachting van het eerste tv-debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump, die middernacht Nederlandse tijd plaatsvinden.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 2,3% onderaan, mogelijk mede omdat voor winkelbezoek in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag de komende drie weken een mondkapjesadvies geldt. Het winkelvastgoedfonds liet voorts weten dat zijn aandeelhouders zich op 10 november kunnen uitspreken over de plannen om de financiële positie te versterken.

ABN Amro en ING daalde 1,2% en 0,9%, mede in reactie op koersdoelverlagingen door de Britse bank HSBC tot €11 respectievelijk €6,30.

Shell ging 1% omlaag. Volgens de Britse krant The Times komt de energiegigant woensdag met een nadere invulling van de eerder aangekondigde reorganisatie.

ArcelorMittal voegde 1,5% toe aan de winst van 10,9% op maandag, toen de staalproducent aankondigde zijn Amerikaanse tak te verkopen.

Adyen won 0,7%. De betalingsverwerker geeft vanmiddag presentaties voor beleggers en analisten.

Galapagos pakte er 0,5% bij. Het biotechnologiebedrijf was de afgelopen paar dagen al in trek, doordat het toestemming kreeg zijn reumamedicijn in Japan en Europa te verkopen.

Philips steeg 0,2%. Het medisch technologiebedrijf sleept de Nederlandse staat voor de rechter om een opdracht voor de levering van defibrillatoren vanwege vermeende fouten in de aanbestedingsprocedure.

Bij de middelgrote fondsen verloor Air France KLM nog eens 5,7%, na een adviesverlaging naar verkopen door HSBC. De bank heeft het koersdoel tot €2,50 teruggebracht.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties leverde 3,8% in.

Pharming ging 2% omlaag. Maandag won het biotechnologiebedrijf nog 5%, na een koopaanbeveling in het tv-programma business class.

Basic-Fit zakte 1%. Maandag werd bekend dat veel filialen in Frankrijk dicht moeten en de fitnessketen hiertegen een juridische procedure is gestart. In Nederland mogen de filialen wel open blijven.

