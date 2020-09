Shell drukt AEX in het rood

Rond 17.10 uur noteerde de AEX-index 0,4% lager op 549,4 punten. De AMX steeg 0,1% naar 800,8 punten. De koersenborden in Londen (-0,6%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,6%) kleurden rood.

De stevige koerswinsten op maandag waren volgens kenners onder meer te danken aan de herbalancering van beleggingsportefeuilles. Doordat aandelen het in september veel slechter hebben gedaan dan obligaties, was de weging onder de gewenste omvang gezakt en kochten institutionele partijen bij. Ook vandaag zorgde dat voor steun op de aandelenmarkten. „Het veert snel weer op zodra er druk komt”, constateerde vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge).

De Amerikaanse beurzen koersten vanmiddag 0,3% tot 0,6% lager, na de plussen van 1,5% tot 1,9% op maandag. Beleggers waren in afwachting van het eerste tv-debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump, dat de komende nacht gaat plaatsvinden. „De onzekerheid rond de verkiezingen speelt de beurzen parten”, zei Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro.

Een heet hangijzer is volgens Wessels echter vooral of de noodsteun in de VS wordt verlengd voor gedupeerden van de coronacrisis. „De markten hebben de afgelopen maanden geprofiteerd van het ruime beleid van centrale banken. Maar de Fed is momenteel een beetje uitgespeeld. Daarom is het noodzakelijk dat de Republikeinen en Democraten hierover een deal sluiten. Dat kan de beurzen weer een impuls geven.”

In de AEX stond Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 5,4% onderaan. Het winkelvastgoedfonds liet weten dat zijn aandeelhouders zich op 10 november kunnen uitspreken over de plannen om de financiële positie te versterken.

De bankaandelen ABN Amro (-3,4%) en ING (-2%) gingen achteruit, mede in reactie op koersdoelverlagingen door de Britse bank HSBC tot €11 respectievelijk €6,30. De verzekeraars ASR (-2,3%) en Aegon (-2,1%) behoorden eveneens tot de achterblijvers.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell ging 2,6% omlaag door de dalende olieprijs. Volgens de Britse krant The Times komt de energiegigant woensdag met een nadere invulling van de eerder aangekondigde reorganisatie.

Verffabrikant AkzoNobel (+1,7%) was de grootste winnaar onder de hoofdfondsen. Philips steeg 1,2%. Het medisch technologiebedrijf sleept de Nederlandse Staat voor de rechter om een opdracht voor de levering van defibrillatoren vanwege vermeende fouten in de aanbestedingsprocedure.

ArcelorMittal voegde 0,9% toe aan de winst van 10,9% op maandag. Het staalconcern kondigde toen aan zijn Amerikaanse tak te verkopen. De chipfondsen ASML (+1,4%) en ASMI (+1,2%) lagen er ook opgewekt bij.

Bij de middelgrote fondsen verloor Air France KLM 4,2% op €2,85, na een adviesverlaging naar verkopen door HSBC. De bank heeft het koersdoel tot €2,50 teruggebracht.

Signify was de grootste stijger in de AMX. De verlichtingsproducent werd 2,4% hoger verhandeld.

