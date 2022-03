Eerste Amerikaanse renteverhoging sinds 2018

De rente gaat naar een bandbreedte van 0,25 naar 0,5%. En dat is voorlopig zeker niet de laatste stap, de Fed verwacht dat de rente de komende maanden nog een paar stappen omhoog kan. Mogelijk zelfs iedere vergadering die dit jaar nog plaatsvindt.

In februari liep de inflatie in de VS op naar 7,9%, het hoogste punt in zo’n veertig jaar.

Het bestuur van de centrale bank denkt dat de rente sneller omhoog kan, vergeleken met de vorige vergadering. Toen werd nog uitgegaan van drie stappen, inmiddels zijn dat er zes. Fed-voorzitter Jerome Powell noemde de Amerikaanse economie ’erg sterk’, en zei te verwachten dat een krapper monetair beleid goed kan dragen.

De Amerikaanse economie groeit dit jaar 2,8%, verwacht de Fed. In december was dat nog 4%. De inflatie komt naar verwachting dit jaar op 4,3% uit, dat was in december nog 2,7%.