Coronacrisis slaat flink gat in omzet TomTom

Wereldwijd liggen veel autofabrieken stil, en daarmee stokt ook de verkoop van ingebouwde navigatiesystemen, software en digitale kaarten. De consumentenomzet lijdt onder de vele winkelsluitingen in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

TomTom is door de omzetdreun diep in de rode cijfers gedoken. Onder de streep kwam het bedrijf bijna 63 miljoen euro tekort, waar het een jaar eerder nog een winst boekte van 3,3 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) was 5,4 miljoen euro negatief, tegen een plus van 19 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2019.