Rijkste vrouw dendert top tien miljardairslijst binnen

Bettencourt Meyers heeft in totaal een vermogen van $62 miljard opgebouwd, zo komt naar voren uit de dagelijks bijgehouden miljardairslijst van Bloomberg. Met dank aan de goede beursprestaties van L’Oreal heeft zij er dit jaar vooralsnog $3 miljard bij gekregen. Bettencourt Meyers is voorzitter van de houdstermaatschappij die het familiebelang beheert. Zij heeft haar vermogen in 2017 verkregen na het overlijden van Liliane Bettencourt, oprichtster van L’Oreal.

Bettencourt Meyers heeft nog een lange weg te gaan met haar vermogen om de top drie in de rijkenlijst te bedreigen. Zo heeft Jeff Bezos, topman van Amazon, de koppositie stevig in handen met $160 miljard, terwijl Bill Gates, voormalig baas bij Microsoft, goed is voor meer dan $100 miljard. Nummer drie Mark Zuckerberg moet het voorlopig doen met $90 miljard.

De op één na rijkste vrouw staat op ruime afstand van Bettencourt Meyers. Alice Walton, de dochter van Sam Walton die de oprichter is van het Amerikaanse Walmart heeft een vermogen van $53,1 miljard.

Ex Jeff Bezos

De voormalige echtgenoot van Jeff Bezos, zit ook goed in de slappe was na de echtscheiding. Mackenzie Bezos volgt op de voet met $53 miljard aan vermogen dankzij het grote belang in Amazon.