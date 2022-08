ABN AMRO verwacht te gaan profiteren van hogere rente

De langdurig lage rente drukte de laatste jaren flink op het verdienmodel van banken. Maar de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vorige maand voor het eerst in meer dan een decennium de rentetarieven verhoogd. ABN AMRO kondigde daarom al aan de negatieve spaarrentes die het nu nog rekent voor mensen met meer dan een ton aan spaargeld met ingang van oktober af te schaffen.

Dat de rente-inkomsten afgelopen kwartaal nog lager waren dan een jaar terug komt vooral door lagere boeterentes op hypotheken, omdat het animo voor het oversluiten van deze leningen terugliep. Ook merkte de bank nog aanhoudende druk op de marges voor bijvoorbeeld zakelijke kredieten. Swaak kan in een toelichting niet vooruitlopen op verdere rentestappen van de bank.

Ondanks de lagere rente-inkomsten, spreekt Swaak van een „goed kwartaal.” De bank wist verder te groeien met hypotheken en zakelijke kredieten en de inkomsten uit provisies gingen omhoog. Onder de streep bleef 475 miljoen euro winst over. Dat is ruim een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

ABN AMRO heeft wel geld opzijgezet omdat klanten van de bank door bijvoorbeeld de hoge inflatie en het onzekere economische klimaat van de laatste tijd in problemen kunnen komen bij het afbetalen van leningen. Maar het concern heeft ook weer geld laten vrijvallen dat het eerder apart had gezet voor mogelijke kredietverliezen. Dat compenseerde het extra geld voor de stroppenpot ruimschoots.

Swaak geeft aan dat Nederland later mogelijk nog met een economische recessie te maken krijgt. Maar vooralsnog leidt de situatie nog niet tot een grote instroom van bedrijven bij de afdeling bijzonder beheer. Dat is de afdeling waar probleemgevallen worden ondergebracht.

Achter de schermen is ABN AMRO nog steeds druk met zijn antiwitwasbeleid. Veel medewerkers zijn bezig met het nalopen van transacties en controleren van klanten. ABN AMRO kondigde eerder al aan dat het pas volgend jaar klaar is met het nodige herstelwerk aan dossiers. Een paar maanden terug zei de bank hiervoor nog 50 miljoen euro extra uit te trekken. Nu zet de bank voor deze inspanningen nog eens 34 miljoen euro opzij.