Beursblog: AEX zet opleving stevig voort met klim boven 700 punten

Premium Financieel

’Elon Musk van Zuid-Korea’ dondert met cryptodrama hard van voetstuk

Van hero naar zero in de cryptowereld. Dat overkomt de 30-jarige Do Kwon nadat zijn lange tijd populaire systeem van digitale munten in elkaar is gestort. Boze cryptobeleggers laten geen spaan meer heel van de man die nog bekendheid kreeg onder de naam ’Elon Musk van Zuid-Korea’