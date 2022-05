Beursblog: animo bij tech stuwt Wall Street; AEX nog ruim boven 700

Financieel

Beursblog: topdag voor Nasdaq door afnemende renteangst

De Amerikaanse beurzen en met name de Nasdaq hebben een prachtige dag achter de rug. Beleggers doken op technologieaandelen doordat de rente in de VS minder hard omhoog lijkt te gaan dan eerder gevreesd. De AEX boekte ook een stevige winst.