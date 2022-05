Beursblog: optimisme over China helpt AEX vooruit

Door Johan Wiering

Stephan van Sonderen, manager van Autoriteit Financiële Markten (AFM), heeft vanochtend de gong geluid naar aanleiding van 15 jaar prospectustoezicht. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen zij bij aan een duurzaam en financieel welzijn in Nederland. Ⓒ Euronext AEX 701.03 0.92 %

De AEX is duidelijk hoger geopend, gesteund door hoopgevende berichten vanuit China over de techsector en het coronavirus. Prosus en Just Eat Takeaway zijn het meest in trek.