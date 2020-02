Column: een hyperactieve suikermarkt

De suikermarkt heeft nog jaren last van een magere oogst. Ⓒ Hollandse Hoogte

De laatste tijd is er veel te doen over de suikermarkt. Aan de jaarlijkse groei van de menselijke consumptie van suiker heeft het echter niet gelegen, want die is in veel landen de laatste paar jaar ronduit mager. En dit zal voorlopig zo blijven. Het is de aanbodkant die voor veel onrust zorgt.