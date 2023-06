Premium Het beste van De Telegraaf

Column: dichtstorten putten zorgt nooit voor rust

Is 'gasputten ontmantelen en beton erin' wel verstandig?

Zij die kansen grijpen krijgen vaak meer waardering dan zuurpruimen die gevaren op termijn belichten. De olie- en gaswinning hebben ons bijvoorbeeld veel mogelijkheden geboden, maar het klimaat en onze gezondheid lijden er stevig onder. Bij het oplossen van problemen geldt diezelfde reflex. De stoere woorden van het kabinet - ‘gasputten ontmantelen en beton erin’ - klinken als een doortastende oplossing. De enige zekerheid is echter dat de Groninger bodem meer dan 100 jaar zal doortrillen totdat door bodemdaling de druk in het gasveld weer op oorspronkelijk niveau is teruggekeerd.