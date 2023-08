Gasprijs daalt licht dankzij grote wintervoorraden in Europa

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs ging vrijdag licht omlaag na de eerdere stijgingen deze week. De daling werd ingezet nadat was gebleken dat de Europese opslagfaciliteiten voor de brandstof al bijna vol zitten voor de winterperiode. Ondanks de daling koerst de gasprijs wel af op een derde stijging op weekbasis op rij. Dat laatste heeft te maken met zorgen over nieuwe stakingen bij verschillende gasfaciliteiten in Australië, wat een prijsopdrijvend effect heeft.

Gasprijs licht gedaald. Ⓒ Getty Images