Thuisblijvende Amerikanen zitten Lyft dwars

Door angst voor het coronavirus, thuiswerken en lockdowns tegen de verspreiding van het virus bleven meer mensen thuis. Dat betekende ook dat minder mensen bereid waren een taxi te nemen en Lyft zag de omzet dan ook dalen tot 339,3 miljoen dollar, waar dat vorig jaar in dezelfde periode nog 867,3 miljoen dollar was. Wel ziet het bedrijf al het nodige herstel.

Onder de streep zette Lyft een verlies van 437,1 miljoen dollar in de boeken. Vorig jaar was dat verlies met 644,2 miljoen dollar flink groter. Dat is te danken aan kostenbesparingen die Lyft al in april inzette. De taxi-app denkt nu al met een kwart minder ritjes winstgevend te kunnen zijn.