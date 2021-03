D-reizen verliest kort geding over voucherfonds

D-reizen verkoopt grotendeels als ’agent’ pakketreizen van touroperators aan de consument. Door de coronamaatregelen zijn vorig jaar veel buitenlandse reizen geannuleerd. Hiervoor zijn aan toeristen vouchers uitgegeven.

De looptijd van de sinds maart 2020 uitgegeven vouchers is doorgaans twaalf maanden. De verwachting is dat veel consumenten een beroep gaan doen op uitbetaling van de vouchers. D-reizen kan die vouchers nu niet betalen, maar maakt volgens het vonnis ten onrechte aanspraak op de staatsleningen in dat fonds, dat door de SGR wordt beheerd. Het ministerie van Economische Zaken maakt totaal 400 miljoen euro over, als Brussel toestemt met deze steun.

Volgens de rechtbank is de instelling van het voucherfonds aangekondigd in een brief aan de Kamer van 9 december 2020. „Daarin zijn slechts de contouren geschetst van een mogelijke voucherkredietfaciliteit, waarbij bovendien de nodige voorbehouden zijn gemaakt. Er zijn nog mitsen en maren.”

’Onredelijke eisen’

Na goedkeuring door de Europese Commissie moeten de SGR per reisonderneming beoordelen of en hoeveel lening mag worden verstrekt. Van een verplichting voor SGR en de Staat om financiering te verstrekken is daarom geen sprake, aldus de rechter.

In kort geding en ook in een nationale gerechtelijke procedure kan geen uitzondering worden gemaakt op de Europese regels. Daarom wordt de vordering van D-reizen afgewezen. Een woordvoerder van de reisorganisatie meldt dat het bedrijf niet wil reageren. „We zullen het vonnis eerst bestuderen.”

SGR-baas Erik-Jan Reuver is niet verbaasd over het vonnis. „De eisen van D-reizen waren duidelijk onredelijk. De vraag is wat dit gaat betekenen voor de Drt Groep.”