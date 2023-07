Premium Het beste van De Telegraaf

Verkoopster na ongeluk onterecht ontslagen, €20.000 mee na twee weken werk

Door Marlou Visser

Een vrouw werd onterecht ontslagen toen zij door een whiplash niet meer kon werken. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Amsterdam - Ze was nog maar iets meer dan twee weken in dienst toen ze een auto-ongeluk kreeg en daar een whiplash aan overhield. De ondernemer die haar net in dienst had genomen als verkoopster ontsloeg haar op staande voet maar wordt door de rechter teruggefloten: hij moet haar zo’n €20.000 meegeven.