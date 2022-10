Vacature-eisen: Frans en Duits op de hielen gezeten door Pools

Dat blijkt uit een analyse door Indeed, Nederlands grootste vacatureplatform. In vergelijking met twee jaar geleden is het aantal vacatures waarin werkgevers stellen dat het spreken van meerdere talen een vereiste is met 6% toegenomen. Denk aan teksten als: ’Kennis van de Engelse taal is een pré’, licht woordvoerder Kelly Oude Veldhuis van Indeed toe. „De arbeidsmarkt lijkt tweetalig te worden en te verengelsen.”

De vraag naar kennis van de Duitse en de Franse taal nam in twee jaar echter allebei met 18% af.

Poolse bouwvakkers

Wat wel weer af en toe wordt gevraagd, is kennis van het Pools. Het aantal vacatures waarin hierom wordt gevraagd, nam in twee jaar met 18% toe. „Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grote hoeveel Poolse arbeiders en seizoensarbeiders in Nederland. De bouwsector is in de afgelopen tweeënhalf jaar bijna uitsluitend gegroeid en zit al langer met de handen in de haren om aan voldoende mensen te komen. Om alles toch draaiende te houden wordt daarom vaak gebruikt gemaakt van arbeidskrachten uit Polen”, zegt Oude Veldhuis.

Begin dit jaar was er ook een korte opleving van vacatures waarin om kennis van de Russische taal werd gevraagd. Oude Veldhuis: „De korte opleving heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Voor veel Oekraïners is de eerste taal Russisch. Om vluchtelingen vanuit Oekraïne hier naar behoren op te vangen, zijn vacatures geplaatst waarbij Russisch spreken een van de vereisten was. Wel valt het in aantallen mee.”