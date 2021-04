Ook vergoeding advocaat zonder rechtszaak

Het instituut deed de uitspraak in een zaak die was aangespannen door een triatlete. Zij was na een wedstrijd in de Verenigde Staten benaderd door een journalist van de Nederlandse Triathlonbond (NTB), die een artikel over haar wilde schrijven. Toen het artikel eindelijk gepubliceerd was, vond ze dat het erg negatief van toon was en er allerlei onwaarheden in stonden. Het artikel schaadde haar professioneel, vond ze.

Sportrechtspecialist

Aan haar verzekeraar laat de vrouw weten een sportrechtspecialist te willen inschakelen op om te treden tegen de NTB. Ze heeft haar polisvoorwaarden bestudeerd en meent recht te hebben op vergoeding van de kosten.

Bekijk ook: Vrouw eist ton van verzekeraar na burenruzie over verf

Uiteindelijk wijst DAS haar claim van ruim €5000 voor advocaatkosten af. De vrouw heeft recht op vergoeding voor een advocaat als zij een procedure aanspant, bijvoorbeeld bij de kantonrechter een rectificatie afdwingt. Maar dat heeft ze niet gedaan. Daarmee vervalt het recht op vrije advocaatkeuze, vindt de verzekeraar.

Maar bij het Kifid is men het daar niet mee eens. Volgens de uitspraak valt elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling, onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’. Kifid interpreteert het begrip ‘gerechtelijke procedure’ ruimer en baseert zich daarbij op conclusies van het Europese Hof van Justitie.

Beroep

Volgens de uitspraak heeft de atlete alsnog recht op gefinancierde rechtsbijstand. Verzekeraar DAS moet de kosten voor de sportrechtspecialist, tot een maximum van €5000, aan de atlete vergoeden. Maar DAS heeft ook aangekondigd in beroep te gaan. Daardoor leidt de uitspraak vooralsnog niet tot aanpassingen in de werkwijze van rechtsbijstandsverzekeraars.

Bekijk ook: Verzekeraar vergist zich in eigen kleine lettertjes

Het Verbond van Verzekeraars is het eens met DAS en geeft aan het hoger beroep met vertrouwen tegemoet te zien. Jaarlijks doen ongeveer 400.000 Nederlanders een beroep op hun rechtsbijstandsverzekering bij een juridisch geschil. Rechtsbijstandsorganisaties hebben daarvoor honderden juridische specialisten in dienst om klanten te helpen.