Column: weg met die testjesterreur

Danielle Braun: ’Wil je je collega leren kennen? Ga praten en vraag wat zijn of haar gebruiksaanwijzing is. Meer zelfinzicht? Ga praten. Met een gebakje erbij. Weg met de geïndustrialiseerde testlobby.’ Ⓒ ANP/HH

In een verzekeringsorganisatie waar ik was ingehuurd om ’meer verbinding te bewerkstelligen’ stonden bij medewerkers legoblokjes op tafel. In een kleurtje. Roodgeel. Blauwgroen. Dat was hun Insights-profiel. Insights is een persoonlijkheidtypologie die veel in bedrijven wordt gebruikt. Je maakt een testje en weet wat je temperament en communicatiestijl is.