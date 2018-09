Klaus Regling Ⓒ REUTERS

Wie wil begrijpen hoe de politiek in Europa werkt, zou de toespraak van Klaus Regling eens moeten lezen. Van wie?, hoor ik u denken. Regling is de baas van het ESM, het noodfonds dat tijdens de eurocrisis is opgetuigd. Hij hield dinsdag een toespraak over de toekomst van de eurozone.