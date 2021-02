Vertrouwen boeren herstelt, maar sentiment is slecht

Dat blijkt uit de vertrouwensindex die wordt opgesteld door land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, accountantskantoor Flynth, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research. De stemmingsindex wordt beïnvloed door verschillende factoren als de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, overheidsbeleid en de eigen bedrijfssituatie.

Uit de meting blijkt dat het agrovertrouwen nog steeds onder het langlopende gemiddelde ligt. En terugkijken over geheel 2020, dan zijn ondernemers in de agrarische sector door de bank genomen negatief. Daarbij moet aangetekend worden dat de vertrouwensindex al sinds 2017 negatief is.

Onder akkerbouwers en melkveehouders daalde het vertrouwen in het vierde kwartaal relatief sterk. Bij glas- en vollegroentetelers (bloembollen-, boomkwekerij-, opengrondsgroente- en fruitsector) bleef de daling beperkt. Hoewel het sentiment in de tuinbouw iets slechter werd, is de stemming in deze sector nog steeds het best en ligt die zelfs weer op het niveau van voor corona.

Pluimvee- en varkenshouders werden in het laatste kwartaal van 2020 juist beduidend positiever. En over de komende 12 maanden zijn varkenshouders nog positiever. Maar over het algemeen is in de agrarische sector het negatieve sentiment over 2021 groter dan het positieve.