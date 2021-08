Staalbedrijven helpen Nikkei vooruit

Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, die volgden op de speech van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed). Volgens Powell kan de Amerikaanse centrale bank dit jaar beginnen met de afbouw van zijn opkoopprogramma van obligaties, maar is er geen haast bij het verhogen van de rente.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 0,5 procent in de plus op 27.789,29 punten. De zorgen over de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan hield de winst beperkt.

Winst Nippon Steel

De staalproducenten Nippon Steel en JFE Holdings dikten tot 6 procent aan dankzij een stijging van de prijzen van grondstoffen. Zeecontainervervoerder Nippon Yusen klom dik 2 procent en bereikte de hoogste koers sinds 2008.

Ook de fabrikanten van auto's en vrachtwagens deden goede zaken, met koerswinsten van 3,7 procent voor Hino Motors en 2 procent voor Mitsubishi Motors.

Zwaargewicht Fast Retailing, eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorde tot de sterkste dalers met een verlies van 1,8 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent. Meituan klom 2 procent in Hongkong in afwachting van de resultaten van de Chinese maaltijdbezorger.

De grote Chinese techbedrijven lieten een gemengd beeld zien. Internetbedrijf Tencent daalde 0,9 procent en webwinkelconcern Alibaba steeg 1 procent.

’Beperking beursnoteringen’

Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil Peking Chinese techbedrijven die grote hoeveelheden data van consumenten verzamelen, verbieden een beursgang te maken in de Verenigde Staten. Peking is al enige tijd bezig de machtspositie van grote techbedrijven aan te pakken met strengere regelgeving.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent ondanks een recordaantal coronabesmettingen in de dichtbevolkte Australische staat New South Wales. Fortescue Metals maakte een koerssprong van 6,5 procent. De Australische mijnbouwer boekte zijn hoogste jaarwinst ooit dankzij de sterke stijging van de prijzen van ijzererts en keert een recorddividend uit. Concurrenten Rio Tinto en BHP dikten 3,7 en 2,9 procent aan.