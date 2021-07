Financieel

Hogere prijs aan de pomp door strijd binnen OPEC+

De toekomst van oliekartel OPEC en diens bondgenoten als Rusland (OPEC+) staat onder druk nu de Verenigde Arabische Emiraten weigerden hun handtekening te zetten over een nieuwe deal over productiebeperkingen. De diplomatieke strijd die wordt gevoerd zal niet alleen de olieprijs voor volgend jaar be...