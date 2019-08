Export China groeit ondanks tarieven VS

Peking - De Chinese uitvoer is in juli toegenomen, ondanks de druk van Amerikaanse handelstarieven. Dat bleek donderdag uit gegevens van de douane. Ook de invoer nam minder af dan in doorsnee was voorzien. Volgens kenners zijn de gegevens een signaal dat de handel enig herstel laat zien, terwijl nieuwe tarieven uit de Verenigde Staten op de rol staan.