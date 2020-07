Burger King doet koeien op dieet

Dit door een speciaal dieet in de laatste maanden van het leven van de koe. De voeding wordt in die periode onder meer aangevuld met citroengras. Door de wijziging in het veevoer zou de uitstoot van broeikasgassen door koeien met een derde verminderd kunnen worden.

De keten, bekend van onder meer de Whopper, verkocht de eerste dieetburger dinsdag. Het 'nieuwe' menu komt op het moment dat er steeds meer kritiek is op grote merken en hun rol in het terugbrengen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Vleesproducenten en -verkopers staan onder toenemende druk van investeerders en consumenten om de impact van hun producten op het klimaat te verminderen.

Grote vervuiler

De landbouwindustrie komt op de tweede plaats, na de energiesector, als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. Het fokken van dieren is qua uitstoot goed voor ongeveer 14,5 procent van het wereldtotaal. Koeien stoten methaan uit dat ongeveer dertig keer krachtiger is dan kooldioxide.

Probleem van de verkoop van methaan-arm vlees op grote schaal is dat bedrijven en klanten bereid moeten zijn om er meer voor te betalen. Het gebruik van bepaalde voedingssupplementen en aangepaste diëten zullen waarschijnlijk extra kosten met zich meebrengen voor veehouders. Die kampen al met een laag inkomen, een probleem dat nog wordt verergerd door de coronacrisis.

Zelfde prijs

Burger King maakte de extra kosten die met het aangepaste vlees gepaard gingen niet bekend. De keten zei ook niet bereid te zijn om klanten meer te laten betalen voor de burger die vooralsnog tijdelijk in beperkte mate beschikbaar is.

Zolang de voorraad strekt is de burger in bepaalde restaurants in Miami, New York, Austin, Los Angeles en Portland verkrijgbaar. Het bedrijf zou met leveranciers in Europa en Latijns-Amerika werken aan een soortgelijk initiatief.

Om het dieet op grote schaal toe te passen zijn nog wel een aantal goedkeuringen van instanties vereist.