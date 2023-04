KLM zegt krediet bij Staat op door nieuwe financiering banken

Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij de banden met de overheid doorsnijden. In de coronacrisis werd KLM van de afgrond weggehouden door een leningenpakket van de overheid van €3,4 miljard. Daarvan werd tijdens de coronaperiode daadwerkelijk € 1 miljard geleend. Dit werd vorig jaar afgelost. De rest van de faciliteit, die niet was gebruikt, stond nog wel open.

Uitgangspunten

„KLM heeft de overgebleven directe lening als de kredietfaciliteit beëindigd”, zegt KLM in een verklaring. „Dit betekent dat de voorwaarden die de staat heeft verbonden aan de steun niet langer gelden. KLM benadrukt dat de doelstellingen om verder te verduurzamen en gezond en concurrerend te zijn evengoed uitgangspunten blijven.”

Dat laatste is een pijnpunt, omdat KLM voor $4,5 miljard aan nieuwe vliegtuigen heeft besteld, terwijl het kabinet, die ook aandeelhouder is van KLM als Air France KLM, wil dat Schiphol gaat krimpen. Dit betekent dat de luchtvaartmaatschappij in het verdienvermogen wordt aangetast.

Ministers Kaag (Financiën) en Harbers (Infrastructuur) bevestigen in een kamerbrief dat het steunpakket per dinsdag is beëindigd, alsmede het toezicht op de voorwaarden door staatsagent Jeroen Kremers. Het kabinet blijft nu alleen als aandeelhouder verbonden aan het luchtvaartbedrijf. Ze willen vanuit die rol ’in gesprek blijven’.

De ondernemingsraad van KLM ziet de nieuwe financiering als het afsluiten van het laatste hoofdstuk „van een heel donker boek in onze geschiedenis”. De luchtvaartmaatschappij kan volgens voorman Dario Fucci weer ’ondernemen’. „Los van de overheid is heel gezond voor het bedrijf en voor de moraal van de medewerkers”, aldus Fucci.

Het kabinet had forse voorwaarden verbonden aan het leningenpakket, zoals het inleveren van arbeidsvoorwaarden tot 20% voor het hogere personeel. Bij andere bedrijven was dit niet geval, waardoor de vakbonden de ingreep van de politiek betitelden als een ’sociaal experiment’. Een drietal vakbonden vocht dit ook aan, en kreeg vorig jaar gelijk.

Verder zorgde het toezicht van Kremers op de voorwaarden van de lening voor veel spanningen met KLM en diens personeel, omdat hij daarin ideeën ventileerde over het bedrijfsmodel van de luchtvaartmaatschappij en vliegend personeel in verband bracht met belastingontwijking. Toen het luchtverkeer vorig jaar aantrok, bleken de voorwaarden ook te knellen, omdat KLM in de overspannen arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld technici, niet meer concurrerend was.

Pilotenvakbond VNV noemt het afsluiting een mijlpaal. „De snelle aflossing en beëindiging van de lening toont de enorme veerkracht van de Nederlandse luchtvaart aan. Zonder de enorme inzet en offers van alle KLM-medewerkers had dat niet gekund. Wij roepen de overheid op zich in de toekomst wel aan de eigen normen en internationale werknemersrechten te houden.”

Volgens voorman Reinier Castelein van vakbond De Unie betekent de nieuwe faciliteit dat banken geloven in de toekomst van KLM. „Anders zouden ze nooit een krediet verstrekken. Het personeel is daarnaast verlost van de vertrouwen-verwoestende overheid. Het arbeidsvoorwaardelijke offer dat KLM-medewerkers gebracht hebben is stevig veroordeeld. Maar de overheid was er net zoals bij andere onderwerpen stokdoof voor. Plichtmatig horen we dankjewel te zeggen. Dat stadium zijn we al lang voorbij.”

Bekijk ook: Directie en personeel KLM op ramkoers over lagere winstdeling

CO2-uitstoot

De nieuwe lening is op basis van zogeheten „environmental, social en governance-principes’, aldus de luchtvaartmaatschappij. Volgens een zegsvrouw van KLM gaat dit om doelen zoals het het behalen van minder CO2-uitstoot, het bijtanken van duurzame brandstof en meer vrouwen op managementposities. De rentelast is lager dan de vorig faciliteit van de Staat, waar 7% op moest worden betaald. De rente is pas verschuldigd als er daadwerkelijk beroep op de faciliteit wordt gedaan, aldus KLM.

ABN Amro, ING en Rabobank waren coördinator voor de bankengroep en Crédit Agricole voor de duurzaamheidsdoelstellingen. Wanneer de ESG-doelstellingen worden behaald, levert dat een lagere rentemarge op. Dit wordt jaarlijks getoetst, aldus KLM.