KLM zegt krediet bij Staat op door nieuwe financiering banken

Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij de banden met de overheid doorsnijden. In de coronacrisis werd KLM van de afgrond weggehouden door een leningenpakket van de overheid van €3,4 miljard. Daarvan werd tijdens de coronaperiode daadwerkelijk € 1 miljard geleend. Dit werd vorig jaar afgelost. De rest van de faciliteit, die niet was gebruikt, stond nog wel open.

„KLM heeft de overgebleven directe lening als de kredietfaciliteit beëindigd”, zegt KLM. „Dit betekent dat de voorwaarden die de staat heeft verbonden aan de steun niet langer gelden. KLM benadrukt dat de doelstellingen om verder te verduurzamen en gezond en concurrerend te zijn evengoed uitgangspunten blijven.”

Dat laatste is een pijnpunt, omdat KLM voor $4,5 miljard aan nieuwe vliegtuigen heeft besteld, terwijl het kabinet, die ook aandeelhouder is van KLM als Air France KLM, wil dat Schiphol gaat krimpen. Dit betekent dat de luchtvaartmaatschappij in het verdienvermogen wordt aangetast.

De nieuwe lening is op basis van zogeheten „environmental, social en governance-principes’, aldus de luchtvaartmaatschappij. Volgens een zegsvrouw van KLM gaat dit om doelen zoals het het behalen van minder CO2-uitstoot, het bijtanken van duurzame brandstof en meer vrouwen op managementposities. De rentelast is lager dan de vorig faciliteit van de Staat, waar 7% op moest worden betaald. De rente is pas verschuldigd als er daadwerkelijk beroep op de faciliteit wordt gedaan, aldus KLM.